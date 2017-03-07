今夏最受矚目 櫻桃小丸子30週年紀念路跑6月登場 現正熱烈報名中。(時藝多媒體提供)

粉絲們引領期盼的櫻桃小丸子30週年紀念路跑即將於6月10日移師港都高雄夢時代時代廣場舉辦。本活動已於3月1日伊貝特報名網開始報名，本賽事費用每人1280元。五歲以上即可報名！路線全程共5公里。為闔家歡樂的路跑活動。

櫻桃小丸子30週年紀念路跑，作為今夏最受矚目FUN RUN活動。主辦單位為了讓民眾更能身歷其境，將在主舞台旁設計櫻桃小丸子卡通場景，讓民眾盡情拍照。許多卡通中的經典角色也將在會場中與跑者們熱情互動。此外，民眾報名後皆能獲得主辦單位貼心準備的跑者專屬紀念品。本次紀念品T恤為高雄站限定款。不僅顏色更為活潑，連T恤設計也與台北站不同。粉絲們別再猶豫！路跑名額數量有限，請喜愛櫻桃小丸子的粉絲們6月10日呼朋引伴前往高雄夢時代時代廣場與櫻桃小丸子一同熱情奔跑！最新活動消息請於臉書搜尋：「櫻桃小丸子30週年紀念路跑」。

紀念T-shirt。(時藝多媒體提供)

運動毛巾。(時藝多媒體提供)

多功能魔術頭巾。(時藝多媒體提供)

【櫻桃小丸子30週年紀念路跑資訊】

路跑時間：2017年6月10日 星期六

報名期間：3月1日至3月31日

報名網站：伊貝特報名網

路跑地點：高雄夢時代 時代廣場

臉書粉絲團：櫻桃小丸子30週年紀念路跑

(中時電子報)

迷你托特包。(時藝多媒體提供)