英女遊澳結識旅伴 他卻伸狼爪控制她
英國1名背包客前去澳洲旅遊遭渣男控制行動長達兩個月，期間多次被強暴與毆打，直到昨天員警攔車臨檢才意外獲救。
法新社報導，員警昨天在位於澳洲偏遠內陸、布里斯本（Brisbane）以西約560公里的昆士蘭省（Queensland）公路上臨檢女子駕駛的車輛，要她靠邊停之後，發現女子明顯痛苦不堪，臉上還帶有傷勢。
警方另發現1名22歲男子藏身車子後方。
當局表示，這名女子「在數週期間遭拘禁與嚴重攻擊」。
警方還說，女子3個月前認識這名男子，決定結伴開車旅遊，誰知這竟是惡夢的開始。1月2日至3月5日間，女子在多處地點遭男子反覆攻擊。
男子被控多項罪名，包括4項強暴罪、8項攻擊罪、4項勒殺罪、兩項剝奪自由罪。
澳洲是年輕背包客常造訪的目的地，每年約有60萬人到此一遊。1060307
(中央社)
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