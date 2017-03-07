她們同住護理之家活百歲 祕訣是這一味
美國紐約3名住在同1間護理之家的老太太今天一塊慶祝她們活逾百歲的人生，在蛋糕、歌聲與鮮花簇擁下，與朋友、家人及鄰居一起分享她們的長壽祕訣。
路透社與資訊網站AsiaOne報導，在紐約布魯克林區皇冠高地護理復康中心（Crown Heights Center forNursing and Rehabilitation），100歲的普萊斯（Lucille Price）、101歲的史密斯（Sophia Smith）與102歲的貝克（Grace-Marie Baker）一同切下白色蛋糕，現場有超過50人齊聚為她們祝福。
在唱歌、禱告、讀經與念著花束上卡片過程，3位都坐在輪椅上的人瑞也跟眾人分享她們各自的長壽之道。
出生於南美蓋亞那的史密斯100歲的時候才來到護理之家。她說：「是湯，雞湯。」上教堂和5名孫子來看她，是史密斯現在最享受的事。
在布魯克林當地出生的貝克說上帝是她得以如此長壽的原因。她說：「祂一直看顧我，我曾生病很長的時間，但祂還沒準備好收留我。」貝克的嗜好是烹飪、繪畫與參觀博物館。
同樣生於蓋亞那的普萊斯原本是家庭主婦與美髮師，她說自己沒什麼特別飲食來維持長壽。
普萊斯表示：「我沒什麼祕訣，因為我做的事跟大家都一樣。該吃什麼我就吃，什麼都吃。」普萊斯有20個孫子與35個曾孫，從2005年起就一直住在這個護理之家。
護理之家職員表示，這場活動不是慶生，只為慶祝她們的長壽。（譯者：中央社許湘欣）1060307
(中央社)
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