抗中入侵 印度購4艘配巡弋飛彈軍艦

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面對中共海軍頻頻入侵印度洋且在印度洋舉行軍演，印度國防部近日批准海軍一項2000億盧比（新台幣近1000億元）計畫，將採購4艘配備「布拉莫斯」（BrahMos）飛彈的戰艦。

這項計畫是為維持印度海軍在遠洋的能力，以防範中共軍艦突然對印度發動攻擊。

「今日郵報」（Mail Today）今天報導，印度海軍這4艘戰艦將與俄羅斯合作，2艘在俄羅斯建造，另外2艘在印度建造，都配備印度與俄羅斯合作的「布拉莫斯」超音速反艦巡弋飛彈。1060307

(中央社)