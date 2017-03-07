補提監委 吳敦義批民進黨吃相難看
總統府公布11名補提監委名單。參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天質疑，民進黨在野時說考試、監察權不彰，等到有權任命，找更多人來吃白飯，吃相難看被批罪有應得。
民進黨發言人王閔生受訪指出，從最近國民黨主席選舉的幾份民調來看，吳敦義都排名在後面，「他現在用這種不當的言語來挑釁民進黨，目的是想要拉抬自己的聲勢，我們不會上當，我們就不予回應」。
監委被提名人、前總統府秘書長陳師孟日前表示，如果有除垢法清除惡質法官、用陪審制取代目前法官所主導的歐陸法系制度、法官要用民選方式選出，若做到這3件事，監察院可廢。
民進黨執政時主張廢除考試院、監察院，陳師孟卻說要解決司法問題後才要廢，對此，吳敦義今天表示，作為國民黨黨員他很難評論，說贊成，等於隨民進黨的話起舞；站在國民黨立場，過去多年認可五權憲法，包括考試、監察權，「我的立場會陷入贊成和反對的兩難」。
吳敦義說，以前國民黨執政是遵守五權憲法，如果要重新修改憲法，考試權、監察權要配入哪個單位，這是整個憲政體制的重大改革，不是像民進黨這種每次都撿便宜，在野時罵隨便用人，說這兩權不彰，「吃白飯的要把他幹掉，等到有權任命的時候，就找了更多吃白飯的人來吃」，吃相又更難看，會被諷刺批評也是罪有應得，因為民進黨大話、爛話講太多。
吳敦義表示，民進黨自己扯來扯去，故意挑五權憲法的毛病，一旦拿到權力，把以前罵的話都吞下去，現在提的監察委員名單，國人也有很多不同的評判，「你看現在被提的名單，漂亮嗎？」當然很值得懷疑。1060307
(中央社)
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