印媒：台願與印度分享智慧城市等技術
台印互動更加密切，印度「印亞新聞社」2月下旬派記者赴台採訪，近日並刊登多篇報導，指台灣願與印度分享智慧城市與潔淨能源技術，並吸引更多印度藍白領工作者赴台。
「印亞新聞社」（Indo-Asian News Service,IANS）2月18日訪台5天，訪問國家發展委員會綜合規劃處處長張惠娟、經濟部國貿局副局長陳正祺、中華經濟研究院東協研究中心主任徐遵慈和外交部國際傳播司副司長林晨富等人，並撰寫多篇報導於近日刊登。
其中，張惠娟指出，台灣在新南向政策下，盼在智慧城市與潔淨能源方面與印度分享台灣的專業技術。
此外，張惠娟表示，由於出生率不斷下降，造成勞力短缺，台灣盼在新南向政策下，引進更多包括印度在內的外籍藍領及白領工作者，以解決台灣勞動力不足及人才外流問題。
陳正祺則表示，在新南向政策下，台灣也希望與印度在內的南亞6國、東南亞10國及澳、紐加強在商業、文化與科技方面的交流與合作。
台灣與印度從2012年起推動研究相關工作，盼與印度簽署性質類似自由貿易協定（FTA）的雙邊協定，以提升台印間貿易及投資。
台灣在印度有超過90家台商，超過半數屬資通訊科技（ICT）產業，官員認為，透過產業「盤點」，台印合作範疇也可能包括食品加工業及化工業。
徐遵慈指出，鑒於東協經濟共同體（AEC）及東協加六「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）即將生效，台灣廠商正逐漸把製造基地從中國大陸轉移至東南亞國家及印度；響應印度總理莫迪「來印度製造」（Make in India），富士康和緯創都很快在印度生產iPhone。1060307
(中央社)
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