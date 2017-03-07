中華隊守備亂陣腳 3比11落後以色列
第4屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天首戰以色列，中華隊6局下追成3比6，7局上守備自亂陣腳，滿壘時對手偷點，守備補位發生要命失誤，以色列單局拿下5分，中華隊3比11落後。
以色列第1局串連6支安打，攻下4分打退中華隊先發投手郭俊麟；第3局拉凡威（Ryan Lavarnway）從中華隊第2任投手陳冠宇手中，敲2分全壘打，前5局取得6比0領先。
中華隊第6局得分開張，胡金龍安打、張志豪靠對方失誤上壘，蔣智賢四壞保送；在滿壘情況下，前兩次無安打的林智勝，敲出二壘安打、送回2分。後續林益全高飛犧牲打，中華隊攻下第3分。
中華隊一路苦戰，追成3比6落後，7局上以色列又是一輪攻勢，加上中華隊單局2次失誤，又拉開比數。
7局上以色列戴維斯（Ike Davis）三壘安打、傅雷曼（Nate Freiman）一壘安打，攻下第7分，也打退中繼投手蔡明晉。
中華隊第4任投手倪福德面對4名打者，1次觸身、2支安打、失1分，留下滿壘局面交給第5任投手林晨樺。
以色列7比3領先、滿壘，輪到9棒柏查姆（Scott Burcham），大膽使用短打偷點，林晨樺下丘接球，快速轉傳一壘，但一壘上沒隊友接應，讓以色列壘上3名跑者全回來得分。1060307
(中央社)
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