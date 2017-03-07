列管性侵前科犯 高雄警北上查獲到案

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高雄市一名未依規定報到列管的性侵害前科對象洪姓男子，警方專案小組循線鎖定行蹤，今天北上台北查獲到案。

高雄市警察局六龜分局表示，近期發生性侵通緝犯在逃期間持續犯案，造成被害人傷亡事件，引發各界關注，高雄市警方對性侵加害人再犯加強預防工作。

警方調查，洪男有妨害性自主、竊盜、傷害、公共危險、性侵害犯罪防治法等前科，也遭宜蘭地檢署發布竊盜通緝，且未依規定報到列管。

警方查出洪男在外打工，甚少與家人連絡，長期在北部一帶活動，行蹤不定，民國105年12月在蘇澳地區涉嫌竊盜遭通緝後四處躲藏，增添查緝困難。

高雄市警察局六龜分局與刑警大隊專案小組成員抽絲剝繭，分析研判洪男可能藏匿處，查出他可能躲藏於台北市一處大樓，北上台北查獲到案，並移送宜蘭地檢署歸案。1060307

(中央社)