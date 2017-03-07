禽流感高風險期 雲林查獲違法屠宰

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雲林縣7日查獲違法屠宰雞隻131隻，除了全數沒入銷毀外，並依違反畜牧法對雞販加重裁處。（縣府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月7日

雲林縣今天查獲違法屠宰雞隻131隻，除了全數沒入銷毀外，並依違反畜牧法對雞販加重裁處。

雲林縣政府指出，縣府違法屠宰查緝小組與農委會防檢局台中分局人員，今天上午在斗六市查獲楊姓雞販違法屠宰家禽，共查獲違法雞隻屠體131隻（共340公斤）。

縣府表示，違法屠體除了全數沒入，由查緝人員隨同化製車載至化製廠銷毀外，由於正處於禽流感高風險期間，縣府將依違反畜牧法對楊姓雞販加重裁處。

縣府強調，禽流感疫情期間將加強查緝家禽私宰，民眾如果發現私宰，請立即向縣府農業處通報，一經查獲將立即銷毀屠體；若情節重大者，可處有期徒刑1年以下或併科新台幣10萬元以下罰金，請民眾不要以身試法。1060307

(中央社)