小模命案梁女想返校 校方依校規辦理
陳姓女模外拍慘死，陳女的友人梁女昨被釋放，她曾表達想返校念書，梁女就讀的嶺東科大說，梁女會被退學是因為未完成註冊，校方日前即已寄發通知，梁女若想復學，依校規辦理。
嶺東科技大學主秘吳金蓮表示，梁姓女同學就讀進修部二專二年級，因她在註冊截止日期3月1日並未完成註冊，校方日前已寄出退學通知，若梁女想要復學，她可以在收到通知單後提出申訴。
吳金蓮指出，申訴期以收到通知單的10天內，以郵件郵戳日期為準，學生只要提出申訴，校方接獲後，校內會召開會議，邀集相關單位、導師進行討論，決定後續事宜。
吳金蓮強調，校方至今未收到梁女的申訴表達，若是收到後將與同批未註冊而想復學提出申訴的同學一同召開會議討論，絕不會因為她有特別的對待。
梁女與程姓男子因涉及陳姓女模命案，2人2日在台中遭警方逮捕，梁女本遭懷疑參與殺人、棄屍遭到羈押，昨日案情逆轉，梁女獲釋後曾表達想返校念書。1060307
(中央社)
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