陳師孟反駁司法院 意外掃到馮世寬

監委被提名人陳師孟日前提到要「清除司法敗類」，司法院發聲明表達不贊同；陳師孟今天發表「營區草坪上的毒品」聲明，回應司法院，但卻意外掃到國防部長馮世寬。

陳師孟今天發表「營區草坪上的毒品－敬復司法院」聲明指出，司法院一方面滿口承認有改善空間，另一方面又強硬地把改善空間與政治因素脫鉤，「你說他自大也不對、說他知錯也不對，這是一種典型的官場攻防話術，絲毫沒有誠實自省的意涵」。

陳師孟說，他冒著「造成司法傷害」與「法官寒心」的大不韙，本於一介平民的身分，要直截了當地再度指稱「司法院最大的改善空間，就在於部份法官被黨派操控、受特定意識型態洗腦，依威權指揮行事，而不在其他」。

陳師孟認為，司法院把他對個案的指控，歸責於司法判決是你贏我輸的「零和遊戲」，難以同時討好立場相左、感受互異的雙方，以致某些法官的判決對綠營不利，就成了他口中的恐龍法官，隱射他是強人所難、無理取鬧。

陳師孟反問，若是他都是以判決的結果對綠營有利或不利做為評斷，那麼扁案及其他政治敏感案件中，諸多「程序不正義」的指控是怎麼回事呢？譬如「一再延押、不准交保」、「教唆偽證不重審」、「大案併入小案」、「換法官不經被告同意」、「改採實質影響力說」、「上級法院逕為判決」等等，這些不尋常、甚至無前例的審判過程，請給個說法好嗎？

陳師孟舉例，日前清泉崗基地的營區草坪上發現幾十包毒品，國防部長面對質疑時，居然堅持「一百分的部長一定有一百分的部隊」，大家愕然；一百分的部長「應該」要帶出一百分的部隊，但那幾十包毒品被發現，証明這個「應該」落空了。

他說，即使幾起「陽性反應」都是吃感冒藥所致，仍有軍事場所門禁鬆弛的問題。部長若盲目「相信部屬」，不但不是值得信賴尊敬的好長官，而且是不敢面對事實的懦夫。

陳師孟說，同樣的道理，多年來在司法院的「營區草坪」上，屢次舉發「毒品法官」的蹤跡，如果司法院長許宗力仍然選擇「相信部屬」，所有的惡毒判決都是中立的「自由心證」，把責任都推給鳴笛者的政黨偏執，只怕人民對司法改革的期待一旦落空，不是發表幾篇司法院聲明、譴責一下幾張烏鴉嘴，事情就能安然落幕的。

另外，陳師孟指出，他的監委資格尚未經立法院審查同意，本應謹言慎行、多做功課，因此近日常閱讀陶百川、雷震兩位賢者的著述，充實自己，從中體會出為官之道就是「擇善固執、言所當言」。對司法院聲明的反駁，請以「予豈好辯，不得已也」視之。1060307

(中央社)