市價上億元安非他命 新北販毒集團遭逮
販毒集團在新北市新莊區以電磁模具裝填安非他命，刑事局循線逮捕，起獲逾92公斤毒品，市價新台幣上億元。
刑事局調查，徐男、黃男兩人經營販毒集團，分裝後除了內銷外，更準備走私到國外賺取暴利，警方接獲民眾檢舉後，組成專案小組跟監埋伏及運用科技設備蒐證數日，6日凌晨2時在新莊區新莊路一帶發現嫌犯蹤跡。
嫌犯駕駛租賃小貨車至一處民宅前停放，並自屋內移動升降機欲吊掛放置車上鋼製模具，警方上前盤查，執行搜索，發現屋內安非他命毒品殘渣袋數十包、偽裝為鋼模組電磁盤9組(每組重約300公斤)，徐、黃2人辯稱是鋼製模具，警方將模具送往工廠銑床鑽洞檢視，取出茶葉包裝的安非他命毒品。
警方開驗現場9組五金電磁盤，每組電磁盤內裝有20包茶葉包裝安非他命(每包重約500公克)，共起獲180包茶葉，總毛重約92.14公斤，市價上億元，警方訊後把2人依毒品罪嫌移送法辦。
刑事局表示，該批毒品除了內銷國內毒品市場外，可能走私至東亞各國，相關走私管道專案小組將深入追查。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。