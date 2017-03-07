市價上億元安非他命 新北販毒集團遭逮

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販毒集團在新北市新莊區以電磁模具裝填安非他命，刑事局循線逮捕，起獲逾92公斤毒品，市價新台幣上億元。

刑事局調查，徐男、黃男兩人經營販毒集團，分裝後除了內銷外，更準備走私到國外賺取暴利，警方接獲民眾檢舉後，組成專案小組跟監埋伏及運用科技設備蒐證數日，6日凌晨2時在新莊區新莊路一帶發現嫌犯蹤跡。

嫌犯駕駛租賃小貨車至一處民宅前停放，並自屋內移動升降機欲吊掛放置車上鋼製模具，警方上前盤查，執行搜索，發現屋內安非他命毒品殘渣袋數十包、偽裝為鋼模組電磁盤9組(每組重約300公斤)，徐、黃2人辯稱是鋼製模具，警方將模具送往工廠銑床鑽洞檢視，取出茶葉包裝的安非他命毒品。

警方開驗現場9組五金電磁盤，每組電磁盤內裝有20包茶葉包裝安非他命(每包重約500公克)，共起獲180包茶葉，總毛重約92.14公斤，市價上億元，警方訊後把2人依毒品罪嫌移送法辦。

刑事局表示，該批毒品除了內銷國內毒品市場外，可能走私至東亞各國，相關走私管道專案小組將深入追查。1060307

(中央社)