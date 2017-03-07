小西瓜成功摘星 錄取長庚中醫系

大學繁星今放榜，8年前錄製益智節目「百萬小學堂」的小西瓜（本名廖書嫺）（左），排名全校前2％，成功摘星，錄取長庚中醫系。右為疼愛她的英文老師陳雪滿。（私立延平中學提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年3月7日

大學繁星今放榜，8年前錄製益智節目「百萬小學堂」的小西瓜（本名廖書嫺），排名全校前2％，成功摘星，錄取長庚中醫系。

小西瓜小學四年級到六年級時錄製「百萬小學堂」，在節目上高喊「選我！選我！」可愛模樣深植人心；學測時考了74級分，因對中醫有興趣，將中醫列為第一志願，今天大學繁星放榜，小西瓜摘星成功，考取長庚中醫系。

小西瓜笑說，今早8時放榜，在校用同學的手機查，「看到那一剎那，欣喜若狂，快要尖叫了！」第一時間也馬上打電話向爸媽報喜。她說，她對中醫的藥草、針灸有興趣，特別是針灸，「覺得很神奇！」

小西瓜坦言，查過長庚中醫系錄取標準，去年是校排前6％、前年、大前年都是校排前1％，抓不太準，原本沒有很大把握一定能錄取，她說，「本來想要採用申請入學，因為校排2％，想說試試看。」

距離開學還有一段時間，小西瓜說，想利用這段時間增進英文、看一些相關書籍。

小西瓜也透露，高三準備考試較忙，比較少與同期錄製「百萬小學童」的威力、丁丁聯絡，考完後比輕鬆，會再聯繫。1060307

(中央社)