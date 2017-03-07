繁星推薦放榜 雙胞胎姊妹錄取台大中正
大學繁星推薦今天放榜，嘉義縣協志綜合高中連續5年有學生錄取台大，今年以江佳蓉、江佳蓁雙胞胎姊妹成績最出色，分別錄取台大、中正大學。
協志綜合高中表示，協志連續5年有學生錄取台大，今年更有2位學生錄取政大，今年繁星推薦於今天放榜，分別錄取台師大、中興、中正、高雄醫、中國醫等，約有7成學生錄取國立大學。
協志綜合高中指出，江佳蓉透過繁星錄取台大，雙胞胎妹妹江佳蓁也不遑多讓，錄取國立中正大學，而雙胞胎姊妹與已畢業的姊姊3人經努力均考取國立大學，實屬難得。
校方表示，江家姊妹的大姊江宜芳2年前畢業於協志，一樣錄取台大經濟系，3姊妹放棄嘉女，選擇就讀協志綜合高中，3年來，3人領取學校近新台幣百萬獎學金，又省去補習費用，如今分別錄取2個台大1個中正。
校方指出，學生張振宇的國文、自然拿滿級分，國文寫作成績也獲得高分，曾參加105年度嘉義縣國語文競賽「國語演說」第1名，但數學才是興趣，填志願時，以數學系為第一志願，順利考取台師大，未來要當老師回饋學校。
協志綜合高中說，今年首次有2名學生錄取政大，分別是何瑄芳、黃之懿，2位學生相約繼續在國立政治大學當同學。1060307
(中央社)
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