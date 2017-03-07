阿里山公路防災演練 8日道路封閉

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阿里山公路將於明天下午2時至3時辦理年度防災演練，阿里山公路66公里至76公里處路段將實施道路封閉。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段今天表示，阿里山公路（台18線）於明天下午2時至3時辦理年度防災演練，主要加強公路緊急應變處理及橫向聯防動員能力。

阿里山工務段指出，阿里山公路演練，屆時阿里山公路66公里（湖底）至76公里處（十字路）路段將實施道路封閉，籲請用路人配合現場交通管制措施及人員指揮通行。

阿里山工務段說，用路人可多利用公路總局省道即時交通資訊網查詢路況，預作行程規劃安排。1060307

(中央社)