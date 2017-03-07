機捷通車紀念套票 11日現場開賣

機場捷運推通車紀念套票禮盒，限量5000套，其中2日線上預購2000套，11日現場販售3000套，在A1、A3、A8、A18站開賣，每套600元。

桃捷指出，邀民眾、旅客與鐵道同好，一起分享桃園捷運正式通車的喜悅，典藏這份千載難逢的歷史性里程碑。

桃捷指出，現場販售為11日及12日於桃園捷運車站-A1台北車站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A18高鐵桃園站，早上9時開賣至下午4時，每套600元，一人限購2套，售完為止。

桃捷說，套票禮盒委託悠遊卡公司製作，每套內含2張悠遊卡，為對卡設計，象徵機場捷運通車不僅是桃園的囍事，也是台灣的囍事，有雙囍臨門之意，並以精裝禮盒呈現大器質感，盒面印有「桃囍」，也為討喜之諧音，討您歡喜，邀請您一起來迎接屬於台灣的囍事，禮盒值得珍藏，售價600元，每人限購2套，售完為止。

桃捷指出，推出之通車紀念票卡，由設計桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥的設計師徐千舜操刀， 票卡設計理念為機場捷運是一條美好的道路，連接家門與世界，承載許多夢想。

桃捷說，紀念票卡上有吉祥又綻放喜悅的花朵設計，記錄著機場捷運正式通車的感動。精裝盒背面題字「山青。水澈。花綻放。旅人。歡喜。好時光」，希望旅客們搭乘機捷時能一路欣賞窗外的風光，感受便利與美好。1060307

(中央社)