裘莉狠甩小布不寂寞 被爆偕新歡與子女共遊

安潔莉娜裘莉被爆與新歡出遊。(圖/Radar)

好萊塢銀色夫妻，安潔莉娜裘莉與布萊德彼特，兩人去年九月底宣布離婚，兩人為了6名孩子監護權鬧上法庭，不過裘莉似乎不甘寂寞，上個月到柬埔寨宣傳新片時，被爆出身邊有一名男伴如影隨形，兩人更疑似有曖昧關係。

根據美國《Radar》網站報導，裘莉不僅早將子女介紹給該男認識，男子更被直擊從裘莉下塌飯店離去，還一起前往暹粒市區購物，甚至還買了金手環送給8歲大的龍鳳胎，據悉裘莉希望這段感情能低調保密，不過臉上卻藏不住沉浸在戀愛中的喜悅，根據知情人士透露，若小布得知該情況鐵定會氣炸，畢竟裘莉帶著子女飛到地球另一頭與男人幽會，自己卻苦無機會見到小孩，而裘莉此行徑似乎也向全世界宣告，他們的家庭少了小布一名成員也沒差。

(中時電子報)