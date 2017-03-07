繁星放榜 台東高中黃柏誠錄取台大昆蟲

熱愛昆蟲的黃柏誠錄取心中第一志願的台大昆蟲系。（黃力勉攝）

繁星放榜，台東高中54位學生金榜題名，台東女中則有43人上榜。其中，熱愛昆蟲的東中學生黃柏誠錄取心目中的第一志願台大昆蟲系。黃柏誠笑著說，將來希望能從事昆蟲的研究工作。

黃柏誠從小就愛與從事教職的父親一起爬山，觀察動植物是爬山最大的興趣，也對於昆蟲的千姿百態越來越有興趣，參加全國科展也以台東容易採集、觀察的台灣扁鍬形蟲為主題，展出扁鍬的各種打鬥及行為，作品除了在宜花東勝出外，在全國科展也獲得最佳團隊的肯定。

身高184公分、體型瘦長的黃柏誠，綽號是長頸鹿，獲知錄取台大昆蟲系，他笑著說，對於昆蟲真的很感興趣，將來想到野外多採集昆蟲、實驗，多觀察昆蟲。

此外，今年東中與東女共有6人錄取法律相關科系，其中，東女的葉冠妤、陳湘絨分別錄取台大法律系司法組及財經法學組。葉冠妤說她熱愛看韓劇，希望將來能考上檢察官。

(中時)