不忍兒子吸毒 母大義滅親報警

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29歲劉姓男子無業有多項毒品前科，劉母看不慣兒子遊手好閒、染毒過日，3日凌晨2時許見劉男又在吸毒，打電話向110報警。

新興警分局中正所據報，在劉母帶同下抓人，劉男一見警察還將毒品丟出窗外，現場查獲安非他命1小包，依毒品罪送辦。

(中時)