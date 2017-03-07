玩具紙鈔包毒品 警查獲輪椅女涉毒

高巿警保大黎明中隊6日凌晨2時許在鳳山發現44歲黃姓女子開車違停，盤查後起出安非他命19小包、8.45公克，其中有11小包是以玩具紙鈔包著，警方懷疑她以此販毒，黃女則表示因腎臟病每月洗腎3次，雙腳不良於行，現都坐輪椅，加上哥哥去年11月病逝，才會吸毒逃避現實，訊後依毒品罪送辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)