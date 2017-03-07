NBA》斜眼嗆帕森斯？林書豪：我忘了說什麼

林書豪在場上斜眼瞪著帕森斯的模樣，看來相當有趣。(取自林書豪IG)

林書豪7日在曼菲斯客場，帶領籃網爆冷擊敗好友「高富帥」領軍的灰熊，賽後他在instagram放上自己斜眼看帕森斯的照片，「很棒的客場勝利！替我隊友感到驕傲，也很開心看到帕森斯，雖然我不確定當時我跟他說什麼，哈哈。」

「這是一大堆人辛苦奮戰的最棒結局，甚至連我都沒真正全程參與，」林書豪賽後表示，「我的隊友每晚都在奮戰，卻無法取勝，但今晚我們成功了，拚命爭搶籃板，更做到所有我們一直在講的骯髒小動作。」

其實林書豪真的太客氣了，畢竟籃網能從第3節一度落後12分，打到末節扭轉戰局贏球，靠的正是豪哥單節11分的貢獻，事實上他也超過球隊原本設定的20分鐘上場時間限制，打了整整24分鐘，無非都是為了贏球。

崔佛布克更爆料林書豪在中場休息時間的「預言」，「當中場時間走進休息室內，林書豪就告訴全隊，他絕對會挺身而出，沒想到他真的做到了。」

(中時電子報)