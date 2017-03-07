平鎮警分局贈花 感謝婦女同仁奉獻

平鎮警分局分局長張維鎮7日向婦女同仁送花，感謝平常的辛勞。(賴佑維攝)

平鎮警分局分局長張維鎮7日向婦女同仁送花，感謝平常的辛勞。(賴佑維攝)

桃園市平鎮警分局為了感謝女性同仁辛勞，在婦女節前夕，由分局長張維鎮率分局一級幹部，親手致贈玫瑰花給平鎮分局所有的女性同仁及婦女志工，感謝這一年來對警察工作無私的奉獻，深刻表達由衷的祝福。

平鎮警分局分局長張維鎮表示，隨著時代變遷，兩性平權的時代早已來臨，在平鎮警分局所屬員警中，女性同仁已佔1成，在執行各項勤務工作上，均與男警相同，所以兩性平等觀念及營造兩性平等工作環境，更是平鎮分局致力達成的目標之一。

分局長張維鎮也說，自己身為男性，對於自己的太太長期辛苦協助料理家務、照顧子女，讓自己更能為了警察工作付出心力、沒有後顧之憂，深刻覺得婦女朋友的偉大，所以在這個特別的日子裡，以鮮花代表感謝，祝所屬的員警、家眷及全天下的女性，婦女節快樂！

(中時)