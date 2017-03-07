全口爛牙又痛怎辦　牙醫有解！

新竹里昂哈佛牙醫診所醫師黃甄玫治療牙周病患者，透過微創技術，以鈦合金植入牙根，再於牙冠鎖上臨時假牙，恢復晶亮美齒。（郭芝函翻攝）

52歲貨卡司機為了提神，養成長期吃檳榔習慣，漸漸地牙齒一顆顆鬆動、掉落，但工作忙碌，牙痛以止痛藥緩解，若搖晃太大，就把酒當成麻醉劑，最後導致臉變形；經新竹里昂哈佛牙醫診所醫師黃甄玫治療，透過微創技術，以鈦合金植入牙根，再於牙冠鎖上臨時假牙，恢復晶亮美齒，說話也不再「漏風」。

黃甄玫說，臨床研究顯示，因為檳榔的質地堅硬，反覆咀嚼需要很大的力氣，更容易磨耗牙齒的琺瑯質，影響牙周韌帶、直接造成牙根的鬆脫，該名病患因長期嚴重牙周病，讓他的臉變形，吃東西更是難以咀嚼，全口只剩下12顆牙齒，而且幾乎都在搖。

由於身體長期吃不到營養，加上外型的變化，讓該病患下定決心看牙醫，黃甄玫發現，他的牙齦嚴重發炎，甚至連骨頭都有發炎，只能全口植牙，加上牙齒掉落的情況太過嚴重，且最長的斷齒距離多達6顆。

因此黃甄玫先為患者做上、下面各8顆植牙，然後以牙橋彌補缺牙嚴重的情況，再以精密的全口攝影，推算斷牙間距的參考值，以及上下齒咬合的位置，拔除舊齒後，黃甄玫透過微創技術，以鈦合金植入牙根，再於牙冠鎖上臨時假牙，讓患者生活不受影響。接著4個月後，分段完成上下各12顆的植牙，不到半年他就換來全口晶亮的美齒。

他看到自己牙齒後，激動直呼「好像是重生般的喜悅！」他說，以前牙齒超爛，東西吃不下去，常以流質食物代替，但牙齒全面換新後，不僅人整個容光煥發起來，連吃東西也豐富多樣，還胖了好幾公斤呢。

(中時)