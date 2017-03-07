移民署「辦證一條龍」 金門貼心服務僑生
移民署金門縣服務站與銘傳大學金門分部進行策略聯盟合作，為該校海青烘焙班新生提供「辦證一條龍」宅配通服務，讓境外新同學免於來回奔波，也大幅提高行政效率。
移民署與銘大為讓境外新生順利居留、安心求學，今年仍持續進行策略聯盟合作，活動內容包括「新南向政策及居留法令」說明、「受理申請案件」及「領證」等3項服務。
該站移民輔導團隊昨專程為前來金門就讀的青年僑生進行居留證案件申請與居留相關法令說明，讓初次來到金門，人生地不熟的境外新生免於往返奔波之苦。
金門縣服務站指出，該項活動除介紹人力交流的「新南向政策」外，也為境外新生辦理居留法令說明會，重點涵蓋居留相關法律，全民健保等權益，並結合網絡夥伴交通部金門監理站提供交通法令宣導及考照說明，避免新生未來因不諳法令而觸法。
同時，移民署也協調銘傳校方提供場地，集中受理申請服務，讓學生能專心上課，並由校方統籌代為領件及提供求學期間聯繫窗口，以「宅配通」的行動服務，簡化流程貼心服務境外新鮮人，也透過公部門及學校建立合作模式，成功促進國民外交。
(中時)
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