繁星放榜 彰化女中32人上榜

彰化女中何俞蓁(左起)、許瑄方、羅郁捷、陳思穎和蕭汶芸，藉由繁星入學錄取理想學校。（謝瓊雲攝）

陳思穎的父母都是警務人員，但她因身高限制和先天志趣，未報考警大，語文資優班的她對數字特別有興趣，順利錄取台大財金系。(謝瓊雲攝)

何俞蓁的父母都是國中理化老師，她卻因為國中三年戴牙套的經驗讓她決定當女牙醫。(謝瓊雲攝)

許瑄方讀數理實驗班，未來想要當中醫師。(謝瓊雲攝)

蕭汶芸雖然學測有些失常，但透過繁星入學還是如願考上中字輩的國立學校。(謝瓊雲攝)

數理資優班的羅郁捷是準醫科生，也是音樂才女，擅長鋼琴和小提琴。(謝瓊雲攝)

繁星入學放訪，彰化女中共計32人上榜，包括3人錄取台大、5人通過醫學系第一階段。其中何俞蓁與許瑄方分別錄取牙醫和中醫系，羅郁捷通過陽明醫學系第一階段，陳思穎錄取台大財金。

就讀數理資優班的何俞蓁錄取台北醫大牙醫系和，學測成績考出72和73級分，父母都是國中理化老師，因為國中時期矯正牙齒，戴了2年半牙套，和女牙醫互動的過程讓她覺得很有趣，決定朝牙醫之路前進。

同班的羅郁捷則通過陽明大學醫學系第一階段，父母都是音樂老師，從小耳濡目，她對音樂、數學都很有興趣，在生涯就業考量下選讀醫學系，現在全心準備第二階段書面資料審查，等上大一後廣泛學習醫學知識，再決定要進哪一科。

數理實驗班的許瑄方，從小在母親鼓勵像朝中醫發展，學測考出74級分的優異成績，這次透過繁星入學，一舉錄取中國醫大中醫學系；父母都從警的陳思穎就讀語言資優班，長相清秀甜美，由於身高限制加上志趣不符，未報考警大，學測72級分的她對數字特別有興趣，這次靠繁星錄取台大財務金融系。

另外，高中三年成績始終維持班上前段排名的蕭汶芸，受擔任電腦工程師的父親影響，對寫程式很有興趣，還主動選修機器人程式撰寫課程，學測成績失常只考63級分，最後藉繁星如願錄取中山大學材料與光電科學學系。

(中時)