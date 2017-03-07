愛河發現浮屍 獨居男疑久病厭世

獨居64歲陳姓男子有中風病史，本來每日8時至下午5時都由外籍看護照顧，不過7日上午8時看護前往照顧時卻未看見陳男，通知家屬找人後，上午11時有民眾報案指七賢、河西的愛河段有浮屍，經家屬指認特徵與陳男相同，陳男疑因病厭世，警已報請相驗。

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(中時)