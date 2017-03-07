菲律賓爆霍亂疫情 疾管署：小心海鮮、冰沙

菲律賓爆霍亂疫情！疾病管制署指，菲律賓旅遊勝地薄荷島、宿霧省已有至少百人感染，南韓也傳出來自菲律賓的境外移入病例，霍亂發病後若未妥善治療，嚴重脫水、休克，死亡率高達5成，提醒民眾赴該國旅行，避免吃來路不明的海鮮、水果冰沙，返國1周內若出現米湯狀腹瀉應盡速就醫。

疾管署疫報資料顯示，菲律賓自去年10月中起，累計1萬4000例疑似霍亂感染，其中56例確診。疫情在近期逐漸攀高，該國中部薄荷島及宿霧省卡內薩島2月底開始出現大量的霍亂個案，已經至少有100人確診，多數患者伴隨嚴重腹瀉，其中1名4歲女童已經死亡。

疾管署防疫醫師王功錦說，霍亂是急性細菌性腸道傳染病，通常是食物或水遭受汙染所致，症狀為大量米湯狀的腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒與循環衰竭等。潛伏期為數小時到5天，通常是2-3天，民眾從菲律賓返國1周內，若出現疑似的腹瀉、嘔吐症狀，應盡快就醫，並告知醫師旅遊史。

疾管署副署長羅一鈞說，依照過去的經驗，民眾赴菲律賓旅遊返台後，最常出問題的食物為烤海鮮與芒果冰沙，海鮮若未煮熟就容易有感染風險，冰沙的問題在於冰塊不潔，建議民眾赴當地旅遊，應注意飲食，選擇有品牌的餐飲業者。飲水要特別注意煮沸，一般飲料也應避免加入不潔的冰塊。

(中時)