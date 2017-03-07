保七五大隊添2名8年級生力軍 注新血

保七總隊第五大隊新添2名八年級生力軍，分別是雪霸分隊警員賴宜涵（左）和黃詠亦（右）。（黎薇攝）

保七總隊第五大隊新添2名八年級生力軍，警員賴宜涵和黃詠亦去年分發到雪霸分隊服務，從不曾接觸爬高山，現在能負重參與隊上保育巡查勤務，為保育山林盡一份力，覺得相當有成就感。

八年級的賴宜涵和黃詠亦去年6月畢業後，分發到保七總隊第五大隊雪霸分隊，年輕充滿活力的態度感染整個隊部。

23歲的黃詠亦唸了2年一般大學，對所學科系較不感興趣，考量未來出路轉考警專，應屆的賴宜涵則是嚮往警察工作。畢業後分發到保七五大隊，大隊轄區在保育森林，為國家公園警察，兩人雖然沒有爬高山經驗，這幾個月跟著學長姐一起攀登雪山、大霸尖山參加保育巡查勤務，體力耐力受到同行學長姐肯定。

保安警察第七總隊第五大隊會不定期派員前往園區內雪山主峰、大霸尖山及翠池線等熱門登山路線實施高山保育巡查、查驗工作，未依規申請者，將依法告發處罰。

黃詠亦去年11月參與高山保育巡查，首次爬大霸尖山，他說要負重爬山，出發前很緊張，也透過跑步訓練肌耐力，在同行學長姐幫忙，靠著意志力成功征服首座高山，覺得很有成就感。

賴宜涵則認為「不做不會怎樣，做了很不一樣」，工作需要除了訓練體力爬高山，還參與違反森林法案件，每項工作都是挑戰與責任。

保七總隊第五大隊長莊明憲表示，隊上注入八年級新血，期望能為高山保育巡查及刑事工作增添利器。

(中時)