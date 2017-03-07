薩德裝備運抵南韓 朝鮮半島局勢緊繃
美軍在北韓試射飛彈後宣布，終端高空防衛系統「薩德」（THAAD）裝備已運抵南韓。面對北京強烈反對與經濟打壓，朝鮮半島局勢與美中韓三邊關係更趨緊繃。
美國太平洋司令部於美東時間6日晚間，公布C-17運輸機運載部分薩德裝備抵達南韓烏山美軍空軍基地的照片。美方強調，行動是為信守美韓聯盟承諾，薩德純粹是防禦性系統。
南韓面臨平壤飛彈威脅，在北京強烈反對下，堅持部署美國的薩德防衛系統。中方打壓南韓企業，猶如經濟制裁。薩德裝備在北韓試射飛彈危機中運抵南韓，朝鮮半島緊張局勢進一步升高。
太平洋司令部在聲明中指出，薩德系統僅有防衛能力，對區域內國家不會帶來威脅。薩德的設計是在大氣層之內或之外，攔截或摧毀於彈道飛行後期的短程及中程飛彈。
美國雖然試圖降低中方的關切，但與盟國南韓部署薩德的行動，讓首爾與北京關係陷入低潮，兩國官方媒體公開叫陣，升高對立。
軍事專家多認為，北京強烈反對薩德進駐鄰近國家，是畏懼薩德雷達的高度偵測力，屆時解放軍的中長程飛彈活動也將無所遁形。薩德加上已在多國部署的愛國者飛彈系統，讓東亞形成完整的中高空先進防衛網。
南韓經貿高度仰賴中國大陸市場，首爾在中方「限韓令」與北韓金正恩政權威脅下，選擇薩德。
此外，華府與北京雖已展開對話，但除了北韓問題外，未能在南海等關鍵議題上有共識，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）近期將到訪中日韓3國。1060307
(中央社)
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