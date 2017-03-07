北韓禁馬國人離境 大馬首相批挾為人質

我要評比

北韓因金正男命案與馬來西亞外交齟齬升溫後，禁止所有大馬公民離開北韓，大馬首相納吉（Najib Razak）今天呼籲北韓立即放行。

路透社報導，納吉在聲明中說，「這種可惡的行為，實際上是將我國公民挾為人質，完全無視所有國際法和外交規範」，還表示他已召集國安會緊急會商。

納吉表示，他也已指示警方「別讓所有在馬來西亞的北韓公民離境，直到我們確定所有在北韓的馬來西亞人民平安」。

根據法新社，報導說，目前有11名馬來西亞人在北韓。

納吉譴責北韓禁令，還表示他下令對「所有在馬來西亞的北韓公民」採取類似行動。分析家表示，估計可能約有1000人。

大馬內政部先前表示，禁令僅影響外交官員和使館人員。 1060307

(中央社)