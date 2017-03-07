填志願4輪把關 潮州高中再創繁星佳績
(中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）繁星放榜，屏東國立潮州高中今年錄取人數112人，錄取率75%，繼103學年度，再創繁星榜首全國紀錄，並首度破百，潮中表示，學生填繁星志願時，經過4輪把關。
潮州高中今年繁星推薦共推薦150人，錄取112人(比去年成長23人)，國立錄取42人， 錄取率75%。潮中表示，103學年繁星推薦錄取78人，錄取率80%，為當學年度全國錄取人數最多人學校，104學年89人錄取，錄取率78%，排名全國第9，今年再躍升第1。
今年有2名學生通過醫學系篩選，通過高雄醫學大學醫學系第1階段的謝承序，考68級分，母親是印尼人，進入潮中後，校排就一直在1%，成績表現相當優秀，因為從小就是氣喘患者，親屬也有人長期臥病在床，因此朝著當醫生的夢想努力。
通過慈濟大學醫學系第1階段的學生蔡勝州，考63級分，過去曾參與醫療團到楓港偏鄉協助義診，開啟他對醫學興趣及希望行醫幫助更多需要幫助的偏鄉患者。
考66級分的郭家豪入學時成績並非最優秀，但在師長幫助下，找到唸書方式，成績突飛猛進，以校排1%順利錄台灣大學法律系。學校表示，因為地區屬性的緣故，學生多半來自偏鄉或家境不好的家庭，因此盡量選公立、選系以未來有工作為趨勢。
潮中表示，學校由教務處註冊組辦理4場繁星推薦說明會後，在成績放榜後，即著手輔導與諮詢學生個人志願，透過一對一輔導方式尋找學生適合的落點，以學生有達門檻的學系與大學為考量，先選系再選校，配對個人興趣，以達適性又精確的組合來填報學校，把握不高分低就及不低分高攀的原則。1060307
(中央社)
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