馬來西亞以牙還牙 禁北韓人民離境

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馬來西亞和北韓間的外交爭執愈演愈烈。北韓外交部今天頒布禁令，禁止境內的大馬人民離境，馬來西亞隨即以牙還牙，宣布北韓人民也不能離開大馬。

大馬媒體「星洲網」報導說，首相納吉已指示全國總警長禁止所有北韓人民離開大馬，直到在北韓的所有馬來西亞人民安全獲保障為止。

報導指出，北韓和大馬今天均頒布禁令，相互禁止境內的大馬和北韓人民離境。

「中國報」、「星洲網」報導說，目前馬來西亞有11人在北韓，包括3名大使館人員、兩名聯合國人員，其他則是家屬。目前並沒有旅客、學生及商人在北韓。

「中國報」報導說，納吉將在10日的內閣會議中，討論是否關閉大馬駐北韓的大使館。

北韓領導人金正恩同父異母胞兄金正男2月13日在吉隆坡第2國際機場遇害，大馬和北韓的外交緊張情勢升溫。兩國已先後互逐大使出境。1060307

(中央社)