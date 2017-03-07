北美洲台灣人醫師協會訪瓜醫療援助

我要評比

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）許宗邦夫婦等61位醫護人員當地時間4日分批搭機抵瓜京，並於5、6、7及8日分別在瓜京首都及多地醫院、地方政府及學校為旅瓜僑胞進行義診。

4場義診均與旅瓜僑團及第一夫人辦公室社會工作局合作，提供後勤及相關援助，計有家庭、內、外、兒科、牙科、眼科、婦產科、及針灸科等。

瓜國第一夫人瑪洛晶、第一夫人辦公室社會工作局局長、地方首長及夫人出席6日在阿瑪蒂特蘭（Amatitlan）省公立醫院舉辦的開幕儀式。

瑪洛晶致詞時特別感謝台灣長期對瓜地馬拉的協助，並感謝北美洲台灣人醫師協會傑出醫師前來瓜地馬拉，造福瓜國人民。

中華民國駐瓜國大使賴建中致詞讚許及肯定NATMA四度前來瓜義診，傳播台灣灣人對國際社會之關愛。

義診團5日至6日兩日看診已達1388人次，其中牙科186人次。

另外外科醫師於Amatitlan省公立醫院共開12檯刀。義診團每位團員犧牲奉獻之精神與專業、敬業態度，普獲瓜國朝野各界讚賞與感激。1060307

(中央社)