繁星放榜 宜蘭藍衫女孩為助人學醫

106學年度繁星入學放榜，素有「藍衫女孩」之稱的國立蘭陽女中學生游雅茜、張家瑜，過去因在協助身障者中，獲得想要改善人類生活願望，立志學醫，分別通過錄取相關科系。

游雅茜今天說，小學時曾協助行動不便身障同學的行動及課業，彼此的溫暖互動，讓她明白自己的能力不再是追求學業成績的工具，而是能夠為他人帶來改變的影響力，因此選擇國立陽明大學醫學系，並順利獲得通過。

此外，在2年多前風靡全球冰桶挑戰，也讓她思索罕見疾病的困難，因此萌芽了學醫的想法。

數理實驗班的張家瑜表示，她從國中2年級起就固定到聖嘉民啟智中心服務，協助院童用餐、散步等。這次繁星放榜錄取國立清華大學醫學科學系，希望未來能研究人體基因與藥物相關知識，期盼有一天能改善天生基因就有缺陷的孩童或病人。1060307

(中央社)