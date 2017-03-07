林武忠失格 童燕珍遞補高市議員

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高雄市選舉委員會和市議會都已接獲行政院函示解職市議員林武忠公文，也就是林武忠因最高法院判決定讞並褫奪公權確定，依規定，將由該選區的「落選頭」候選人童燕珍遞補。

前高雄市議員童燕珍受訪表示，會認真服務基層並爭取地方建設，任期尚餘1年10個月。

林武忠被控在民國95、96年間要求交通大隊幫民眾抽罰單，最高法院2月中旬維持高雄高分院更四審見解，駁回上訴，林武忠遭判刑1年6月、緩刑4年、褫奪公權2年，全案定讞。

期間，林武忠的律師陳述不同見解，經高市議會向中央尋求司法見解認定，結果已經確定林武忠被解職。

林武忠因關說案被解職，市議會民進黨團將因此減少1席，成為37席；國民黨籍童燕珍遞補，國民黨團將增加1席，席次是26席。1060307

(中央社)