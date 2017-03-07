女生念理工 13％家長會勸阻

「男理工，女人文」的性別刻板印象，近年已逐漸鬆動。但一項調查顯示，仍有13％的家長，會勸阻女兒就讀理工科系，遠高於兒子的3.7％。

主辦「台灣傑出女科學家獎」多年的台灣萊雅公司，在今年1月17日至29日，針對台灣20歲以上民眾完成1069份問卷，另外加上家中有國高中子女的家長問卷216份。在95％信賴度下，最高抽樣誤差為正負6.7個百分點。

調查顯示，僅16.1％民眾認為女性不適合念理組或科學相關科系，49.9％不同意「男生的數理能力天生比女生好」，46.6％不同意「男性在科學領域比女性更易成功」。

在觀念上，性別刻板印象已逐漸被打破，但在行動上，調查發現面對子女選系或就業，家長態度仍「趨向保守」。家長普遍對女兒的數理能力較沒信心，平均自評成績僅65分（滿分100分）。

而更關鍵的是，仍有13％的家長，會勸退女兒就讀理工科系，而只有3.7％的家長，會勸退兒子往理工發展。兩者相差將近4倍。

台灣萊雅總裁陳敏慧表示，在選擇的行為上，家長對女性「未來真能走科學路」的信心仍然不足，並有如何兼顧婚姻家庭、工作出路的疑慮。她希望相關單位加強宣導，並豎立更多典範，增強年輕一代女性投入科學的信心。1060307

(中央社)