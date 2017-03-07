頂大繁星缺額最多 清大：紙本簡章惹的禍

繁星推薦今天放榜，缺額再創新高，頂大中以清大44個缺額最多，清大表示，主因是合併後紙本簡章來不及更改，高中未注意到教育和藝術學院的新篩選門檻。

大學甄選入學委員會今天公告繁星推薦第1類至7類錄取結果，今年錄取1萬4486名考生，錄取率62.78%，但也出現2944個缺額，同樣創歷年新高，包含台灣大學、清華大學、成功大學等頂尖大學都出現缺額，頂大中以清大44個缺額最多。

清華大學教務長戴念華表示，今年校本部繁星開出248個名額，全部額滿、並無缺額，而缺額都在原竹教大、新併入清華大學的教育及藝術學院，教育及藝術學院相關9系原繁星推薦名額69人，最後只招到25名，缺額44名。

對於教育及藝術學院產生缺額，戴念華指出，主要是因去年11月宣布合併，原竹教大的教育等系所因合併而提高成績篩選門檻，繁星推薦紙本簡章卻來不及改，但許多高中仍依錯誤的紙本簡章推薦，導致學生未符合新門檻而被刷掉。

戴念華指出，竹教大併入清華大學後，各學系的平均篩選門檻提高6至8級分，原竹教大科系往年多以「均標」為篩選門檻，今年有些高中沒有注意到新的門檻，仍推薦僅達「均標」的學生，以至無法達到新設的「前標」門檻而被刷掉。

清華大學也再次呼籲，即將參加個人申請的高三生，報名清大校系前，一定要以網路版電子簡章為準，或直接至大學甄選入學委員會官網查詢最新的校系篩選項目和標準。1060307

(中央社)