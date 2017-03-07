少女離家出走12日 警協尋找到人

就讀護專王姓少女疑因成績不如預期，與父母口角後上月21日離家出家，王父到派出所報案仍苦尋不著女兒下落，3月初鳳山警分局偵查隊得知此事，指派值日小組調查，郭姓小隊長訪查後，發現少女疑與黃姓男網友交往密切，最後在台南黃男租屋處找到人，王姓少女見到父母第一句話是「媽媽，我肚子好餓」，原來她與男網友連日來都只吃泡麵裹腹，找到她時，本來離家時身上帶著的4000元只剩500元，少女父母感激警方找到女兒。

(中時)