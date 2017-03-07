WBC》中華隊失15分 創隊史經典賽最大失分紀錄

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中華隊首戰被以色列狂攻15分，總教練郭泰源露出無奈的表情。（林勝發攝）

中華隊7日在本屆經典賽首戰以色列，不幸慘遭炮轟，全場被以色列敲出20支安打，包括拉凡威、佛萊曼的兩支全壘打，痛失15分，也創下中華隊參加經典賽的單場最多失分紀錄。

中華隊在經典賽原本失最多分的比賽，是上屆複賽於東京巨蛋以0比14慘敗，無緣最後的4強決賽。另外首屆預賽對日本，也曾以3比14慘敗。

(中時電子報)

以色列捕手拉凡威3局上從陳冠宇手中敲出全壘打。（林勝發攝）