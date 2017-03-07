分產為答謝甘比家人捐腎？劉鑾雄這樣說
香港富商劉鑾雄（大劉）與甘比（陳凱韻）登記結婚後，近來分家產動作頻頻，除了留下百億現金給甘比打官司用外，日前更過戶商城與旗下華人置產股份給甘比，使她坐穩香港女首富寶座，近日傳大劉對甘比如此慷慨，是為了答謝甘比家人捐腎救命，但對此，大劉已否認。
劉鑾雄先前將華人置產5成股份，價值約448億台幣分給甘比，又將24.97%股份分給長子劉鳴煒，主因指「健康不穩」，不久後劉鑾雄便在甘比陪伴下公開現身，破除病情危急傳聞，近日富豪界傳出，劉鑾雄恢復健康又大手筆分產，是為了答謝甘比家人捐腎救回一命，據香港《蘋果日報》報導，劉鑾雄正式回應：「這個不是事實。」
據報導，甘比娘家有三個女兒，甘比是老二，父母離婚後，母親扛起照顧三個女兒責任，甘比雖成績不錯，早年為分擔家中壓力，放棄念大學，直到她與劉鑾雄交往，家中經濟穩定後，甘比母親則開始伸出援手救濟甘比父親。
(中時電子報)
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