彰縣成功高中繁星國立大學錄取人數 成長1.5倍

成功高中繁星放榜成績亮眼，學校放鞭炮慶祝。(鐘武達攝)

成功高中繁星升學表現搶眼，教育處長鄧進權專程到學校鼓勵。(鐘武達攝)

彰化縣立成功高中參加106年大學「繁星推薦」今日放榜，49名學生申請、41名學生上榜，錄取率達80%，上榜人數更是歷史新高，其中不乏成功、中央、中興、中山等國立大學 ，表現相當搶眼。

成功高中榜首學生黃竣鴻，學測成績可以上台大，但他選擇朝自己的興趣邁進，如願錄取成功大學機械系，他說「從高中一直以來對機械數理有興趣，當初選擇成功高中，「繁星推薦」的優勢就是他的考量之一，所以高中的學習過程中一直戰戰兢兢，督促自己的成績能保持全校1%。

另外，學測57級分的陳柏誌同學也藉由「繁星推薦」錄取中興大學電機系，他回想3年前國中會考成績只有「5B」，如今很慶幸自己選擇直升成功高中高中部，經過3年努力與師長的指導，學測才可以「異軍突起」，再經由繁星推薦圓夢。

成績一樣可以進入台大的陳柏誌，之所以最後看中中興電機，他說，是因考量將來工作的穩定，希望能考公職或到國營企業就業。

國中會考成績也是5B的楊景豐，學測56級分，同樣有機會選擇念台大，但他對電腦程式設計有極濃厚的興趣，未來希望成為電腦工程師，他錄取中央大學資工系。

校長許偉志表示，繁星推薦升學管道一直以來是社區高中升學的優勢，近幾來大學端開放的名額比例也逐漸攀升，對於成功莘莘學子藉此管道上明星國立大學的人數創新高感到非常欣慰，非常感謝學校很多老師無私的付出，行政對教學的協助，以及家長會提供強而有力的後盾，相信成功高中秉持對教育的專業與熱忱，一定可以不辜負所有家長的期待。

(中時)