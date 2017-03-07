漢微科併購案 女財顧內線交易獲利2000萬

荷蘭商艾司摩爾（ASML）去年耗資千億，併購台股股后漢明微測。檢方接獲檢舉，受ASML委託在台處理合併談判的邱姓女財財務顧問，涉嫌在重大消息公開前，利用親友帳戶買進漢明微測股票，內線交易擬制性獲利2000萬餘元。台北地檢署今指揮司法警察兵分10路搜索，並約談邱女等9人到案，全案依證券交易法偵辦。

漢微科成立於1998年，創辦人招允佳、陳仲瑋、潘中石及黃義向等4人，都是電子束檢測界的專家。漢微科在櫃買市場掛牌4年，寫下不少台股新傳奇，包括2012年5月以每股208元掛牌後，只花19個月就登上千元股后、36個月就衝上最高2585元，股價3年飆漲11倍多。

漢微科與ASML有超過15年的業務互動關係，漢微科的電子束檢測技術，與ASML結合後可以在高階製程端更加精準。

漢微科去年6月16日召開記者會，宣布與與荷蘭商半導體微影技術大廠艾司摩爾(ASML)簽署股份轉換契約，ASML將以新台幣1000億元、每股1410元，收購漢微科100％股權，經濟部投審會則於去年9月30日經濟部投審核准併購案。

檢調接獲檢舉，指稱受雇於ASML的邱姓女財顧，因居間負責合併事宜談判而掌握雙方合併的重大訊息，從去年5月24日至漢微科發布重大消息的前一日即6月15日，利用家人與朋友的人頭帳戶買進漢微科股票，獲利至少2000萬元。

(中時)