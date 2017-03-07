大學繁星放榜 金門高中33人摘星

金門高中今年繁星錄取率51.56％，其中11人錄取公立大學。（李金生攝）

106年大學繁星推薦入學放榜，外島金門高中33名學子摘星，其中11人錄取公立大學，錄取率為51.56％。今年學測榜首72級分的何冠達，則如願錄取長庚大學中醫學系。

金門高中今年有64位考生報名繁星，共33人上榜，與去年的35人相去不多，但其中11人錄取公立大學，則較去年的8人微幅上升。

校方指出，根據大學甄選入學委員會的規定，錄取繁星推薦的考生，不論是否放棄，一律不得參加106學年度大學個人申請、科技校院日間部4年制申請入學。但金門地區另有醫事人員養成計畫與師範保送，因此繁星錄取的考生，仍有可能選擇醫保或師保。

(中時)