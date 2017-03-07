女模孿生姐慟失妹 佩佩揭雙胞姊心痛之處

佩佩表示雙胞胎感情很好「這個是比失去了一般的手足，還要痛好幾倍啊！」（圖／取材自雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王臉書）

陳姓女模命案震驚外界，被害人的雙胞胎姊姊慟失手足，悲傷悼妹妹「我不想連妳的份一起活下去，我只想你跟我一起活下去」，字字句句令人不捨，雙胞胎女星佩佩今（7日）也在臉書有感而發寫下：「大家可能不知道雙胞胎的感情有多好，這個是比失去了一般的手足，還要痛好幾倍啊！」

談到女模姊姊傷心欲絕，佩佩表示她可以想像雙胞胎姊姊的痛苦，談到雙胞胎的感情真的很好，「因為我們雙胞胎，這輩子注定是連在一起的，少了另外一半就像少了一隻手一直腳，連心都沒辦法運作了。」

佩佩也感觸說，懷孕的她日前睡夢中發生腳抽筋，她當下就到姊姊依依叮嚀過她的睡姿，最後果然危機解除，讓佩佩感性說「有雙胞胎真的很好」，並期望腹中的雙胞胎能像她和依依互相照顧、陪伴長大。

(中時電子報)