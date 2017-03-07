考試院年改公聽會遭鬧場 警擬傳辦6人

文山一分局長吳進宗表示，將逐一約談法辦滋事的6人。（陳鴻偉攝）

李來希（右一）率抗議者直搗考委及副院長室。（曾薏蘋攝）

退休少將繆德生等6人，今天(7日)上午前往考試院欲參加年金改革公聽會，因未獲邀被請至2樓電腦教室，觀看螢幕直播。9時45分，繆等人不滿意如此安排，直接衝向4樓會議室，準備向全院審查會召集人李逸洋抗議陳情，最後遭制止擋下，場面一度混亂。

文山一警分局分局長吳進宗下午表示，繆等人的滋擾行為已觸犯社會秩序維護法，經查另有楊姓、謝姓2名抗議者，也曾涉及228自由廣場的毆打中正一分局警官案件，現已持續蒐證釐清眾人身份，並將在明天寄發通知書，傳喚涉案的6人到案說明。

(中時)