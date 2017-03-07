韓國Block B 4／9來台開唱

馬斯頓娛樂提供

Block B又要來啦！ 由宰孝、朴經、ZICO、U-Kwon、P.O、泰欥、B-Bomb組成的Block B將於4月9日在台大體育館舉辦演唱會，七位團員得知可以再次和BB.C見面，都十分的興奮。

Block B出道以來獲獎無數，去年還得到了Asia Artist Awards－歌手部門best star大獎，也在世界各地舉辦了相當多場演唱會，而成員朴經也活躍於綜藝節目，他從小就是數學資優生，在益智節目《大腦性感的時代－問題的男人》表現傑出，還以IQ156的高智商，通過高難度的門薩組織智力測試，被認證是韓國前2%聰明的人類。

演唱會剛好4/9當天是團員U-Kwon的生日，喜歡他的歌迷可以到場與U-Kwon一起歡度生日，讓Block B也可以感受到台灣粉絲的熱情。

(時報周刊)