蔡正元開砲! 嗆蔣友柏：不爽立銅像的話去問問蔣經國
文化部日前宣布，將從法制面推動中正紀念堂轉型，將先停播〈蔣公紀念歌〉再將威權統治者意象鮮明商品下架，引發「去蔣化」爭議，過去蔣友柏曾談到過世後馬上建紀念堂是錯的，以及蔣被國民黨當圖騰的說法也被網友挖出，對此國民黨中央政策會執行長蔡正元在臉書上開砲，痛批蔣友柏不爽的話去問問你的祖父蔣經國。
過去蔣友柏在接受BBC採訪時曾說過，蔣介石去世後，國民黨立即為他建立紀念堂是不對的。他認為如果一個人死後五十年或一百年，人民覺得他是偉人，為他建紀念堂那沒有問題，蔣友柏也說:「中正紀念堂裡的蔣介石雕像，是繼列寧，史達林，毛澤東之後，全球第四大雕像，不認為這是對的。」
對此，蔡正元在臉書上痛批，蔣友柏把自己的曾祖父和列寧、毛澤東、金日成相比，他們沒有意見，因為蔣友柏愛怎麼踐踏自己的曾祖父是他家的事。蔡正元還嗆蔣友柏:「蔣介石的銅像不是國民黨立的，是你的祖父蔣經國立的」，要他不爽的話去問問祖父蔣經國。
蔡正元說，國民黨不是蔣家的，但是蔣介石是國民黨的員工，曾替國民黨做過不少事，有功勞、有苦勞、有失誤，但沒有對不起國民黨，蔡正元認為國民黨有義務替他講公道話，而不是有什麼好處。
最後蔡正元也再對蔣友柏說:「你的財產沒有陳致中和蔡英文多，你就該想到你的曾祖父和祖父有多了不起。」
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。