蔡正元開砲! 嗆蔣友柏：不爽立銅像的話去問問蔣經國

蔡正元今在臉書嗆蔣友柏。(中時資料照)

文化部日前宣布，將從法制面推動中正紀念堂轉型，將先停播〈蔣公紀念歌〉再將威權統治者意象鮮明商品下架，引發「去蔣化」爭議，過去蔣友柏曾談到過世後馬上建紀念堂是錯的，以及蔣被國民黨當圖騰的說法也被網友挖出，對此國民黨中央政策會執行長蔡正元在臉書上開砲，痛批蔣友柏不爽的話去問問你的祖父蔣經國。

過去蔣友柏在接受BBC採訪時曾說過，蔣介石去世後，國民黨立即為他建立紀念堂是不對的。他認為如果一個人死後五十年或一百年，人民覺得他是偉人，為他建紀念堂那沒有問題，蔣友柏也說:「中正紀念堂裡的蔣介石雕像，是繼列寧，史達林，毛澤東之後，全球第四大雕像，不認為這是對的。」

對此，蔡正元在臉書上痛批，蔣友柏把自己的曾祖父和列寧、毛澤東、金日成相比，他們沒有意見，因為蔣友柏愛怎麼踐踏自己的曾祖父是他家的事。蔡正元還嗆蔣友柏:「蔣介石的銅像不是國民黨立的，是你的祖父蔣經國立的」，要他不爽的話去問問祖父蔣經國。

蔡正元說，國民黨不是蔣家的，但是蔣介石是國民黨的員工，曾替國民黨做過不少事，有功勞、有苦勞、有失誤，但沒有對不起國民黨，蔡正元認為國民黨有義務替他講公道話，而不是有什麼好處。

最後蔡正元也再對蔣友柏說:「你的財產沒有陳致中和蔡英文多，你就該想到你的曾祖父和祖父有多了不起。」

(中時電子報)