不要為嫁亂嫁 艷星陳雅倫分手吳彥祖表哥

香港豔星陳雅倫日前宣布將和吳彥祖表哥結婚。(圖／翻攝自陳雅倫臉書）

陳雅倫發文默認分手。（圖／翻攝自陳雅倫臉書）

香港豔星陳雅倫日前宣布將和吳彥祖表哥Martin結婚，不過後傳出男方和舊愛關係未斷乾淨，感情生變，事後雖否認，但卻發文感慨「感情若沒信任，關係便完了」，今（7日)又說「不要為嫁而亂嫁」，默認兩人分手了。

陳雅倫日前在臉書寫下：「一段感情如果沒有了『信任』，那麼這段關係便完了」，被猜測和Martin分手了，雖然她回應網友是隨心寫的，不過有人問她「又恢復單身」了，她只回了沮喪貼圖，似默認雙方關係結束，並說：「 今次真的是一個很好的考驗，讓我看清很多人和事！」

而7日她又發文，「做人不要背負太多包袱，應該灑脫向目標前進，女人一定要自強，這樣才能保護自己，像我50又如何？這才是我的驕傲」，她更說媽媽經常說不要為嫁而亂嫁，一朝嫁錯郎，有苦自己知，所以她要做個「獨立自主有事業又夠靚的女性，才是人生大贏家。」

(中時電子報)