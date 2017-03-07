大林蒲鳳鼻頭遷村 高市先普查再定政策
高雄市政府昨天啟動大林蒲、鳳鼻頭遷村意願普查，副市長史哲今天表示，充分瞭解居民需求，後續才能進行土地丈量、地上物測量、政府財源籌措等相關具體規劃。
史哲說，問卷提出「現金方案」、「土地方案」及「集合住宅安置方案」等3種補償措施，調查結果僅供市府彙整計算所需經費、土地及興建大樓的需求參考，而非最終方案選擇。
遷村意願普查於3月6日展開，史哲指出，市府先就居民遷村意願進行逐家逐戶的問卷調查，以戶為單位，預計發出1萬1640份問卷。
史哲說，1月4日至6日民政局舉辦3場次普查問卷說明會，所有過程公開透明。
普查對象以105年12月31日設籍大林蒲、鳳鼻頭地區的住戶為對象，採全面式普查，普查方法是事先進行電話約訪，再面對面調查，並於大林蒲活動中心設置普查專案辦公室，以利鄉親洽詢。1060307
(中央社)
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