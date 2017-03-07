台東創紀錄 6人繁星上法律系

大學繁星放榜，台東創紀錄6人考上法律系，有人希望幫台東人處理法律問，也有人因父親有官司，體認「法律是幫助懂法律的人」。

106年大學繁星推薦入學放榜，台東高中54人上榜，31人國立大學；台東女中錄取43人，國立大學20人。

今年罕見的有6人考上法律系，包括東中的謝伯偉、高玉霖，都考上中正大學財經法律學系。東女葉冠妤、陳湘絨分別考上台大法律司法組和財經法學組，黃靖為考上中正大學財經法律學系，黃郁萱考上東吳大學法律學系。

黃靖為說，她從國中就立志要念法律系，希望幫助台東人，因為台東人接觸法律資訊比都會地區機會少。葉冠妤說，她在韓劇裡看到檢察官伸張正義，很帥，讓她也想要幫助他人，因此選擇念法律系。

黃郁萱則因為從小看父親打官司很辛苦，所以從小立志讀法律系。她說，父親在東區職訓中心上班，發生勞資糾紛，讓她深切感受到「法律是幫助懂法律的人」。

法律人出身的立法委員劉櫂豪說，這次這麼多學生考上法律系，的確罕見，可喜可賀，台東需要更多的法律人，畢竟台東人碰到的法律問題和都會區不同，例如和林務局、國產局的土地糾紛，以及原住民的狩獵和動保問題等，都需要在地的法律人才能更貼近實務見解。1060307

(中央社)